In città, i posti nel cimitero sono quasi esauriti e, secondo il piano regolatore, tra due anni non ci saranno più spazi disponibili per le sepolture. Il documento indica le aree destinate alle sepolture e le regole da seguire, evidenziando la necessità di interventi da parte del Comune per evitare che si arrivi a questa situazione.

Senza un intervento comunale, tra due anni non ci saranno più posti per i defunti in città. Lo dice chiaramente il piano regolatore cimiteriale, lo strumento che disciplina la gestione e l’ampliamento delle strutture, stabilendo le aree per le sepolture e le normative. In base allo studio dei dati sui decessi nell’ultimo decennio, al cambiamento culturale del rito di sepoltura, si pone l’esigenza di adeguare i tre cimiteri. "Entrambi i cimiteri sono stati dichiarati saturi e non potranno essere ingranditi con nuove costruzioni - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Loredana Verzino - Dal Piano di governo del territorio non emergono diritti edificatori o aree disponibili nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Posti esauriti al cimitero in due anni

Influenza, boom del virus: esauriti i posti letto in ospedale. E al pronto soccorso accessi come in estateRimini, 8 gennaio 2026 – L’influenza colpisce e lo fa più duramente tra le corsie dell’ospedale Infermi, dove l’impennata di contagi da virus...

Leggi anche: Sos senzatetto. Posti esauriti nei ricoveri

IL CIMITERO E I SUOI FANTASMI

Contenuti e approfondimenti su Posti esauriti.

Argomenti discussi: Posti esauriti al cimitero in due anni.

Posti per i disabili esauriti al concerto di Achille Lauro, il cantante realizza il sogno di Azzurra: «Ci sarà posto per lei»«Aspetto Azzurra al mio concerto a Roma a giugno». Non ci ha pensato su neanche un secondo Achille Lauro, raggiunto nelle scorse ore in Giappone da un messaggio dell’amico Alessandro Onorato, ... roma.corriere.it

Opere pubbliche, solo promesse. E al cimitero loculi esauritiL’amministrazione comunale, sul Piano delle opere pubbliche illustrato nei giorni scorsi, farebbe tanta propaganda, con poca distinzione tra realtà e promesse. È il parere dei consiglieri del ... ilrestodelcarlino.it