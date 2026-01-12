Dopo un grave incidente, Benedetta Parodi ha affrontato gravi conseguenze, tra cui la perdita della vista e problemi alla vescica. Attualmente, è co-conduttrice di “L’amore e? cieco: Italia”, versione italiana di “Love Is Blind”, prodotta da Banijay Italia e disponibile su Netflix, insieme al marito Fabio Caressa. La sua storia testimonia la forza di fronte alle difficoltà e la capacità di reinventarsi anche in circostanze complesse.

Con il marito Fabio Caressa Benedetta Parodi è la co-conduttrice di “L’amore e? cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo “Love Is Blind”, prodotto da Banijay Italia, disponibile su Netflix. “Basato su intrecci che sembrano un romanzo. – ha detto la Parodi a Sette de Il Corriere della Sera – È stata la prima volta che abbiamo lavorato insieme: è stato bellissimo, ha dato un nuovo boost al nostro matrimonio. Abbiamo girato in Svezia, in Marocco: uscire dalla routine famigliare ci ha fatto tornare ai vent’anni”. Gli inizi della carriera di Benedetta Parodi però non sono in uno studio televisivo, ma giornalistico Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’incidente d’auto ho detto: la mia vita è finita. La vescica si era squarciata. Al risveglio ho perso la vista, non sentivo le gambe”: così Benedetta Parodi

