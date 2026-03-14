La storia ' fake' dell' ambulanza senza barella che non soccorre il ferito in un incidente stradale

Un uomo si trova a terra dopo un incidente stradale, con un sospetto di distorsione o frattura alla caviglia. Sul luogo interviene un'ambulanza, ma secondo quanto riferito, non viene utilizzata la barella per il soccorso. La vicenda si è diffusa come una storia che circola online, suscitando attenzione tra gli utenti.

Un uomo resta ferito a terra in un incidente stradale con una probabile distorsione o frattura alla caviglia. I passanti fermano un'ambulanza che passava di lì in quei concitati minuti e chiedono di soccorrere il malcapitato. Il personale sanitario a bordo del mezzo di soccorso scende e constata che l'uomo non versa in pericolo di vita e prosegue la sua corsa verso il codice rosso cui era diretta, chiedendo alla centrale operativa di inviare un nuovo mezzo dal ferito nell'incidente. La posizione sulla vicenda dell'associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ di Manuel Ruggiero: “Sui social network sta circolando un video girato a Napoli in cui l’autore riprende un’ambulanza durante un intervento di soccorso, sostenendo che il mezzo fosse sprovvisto di barella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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