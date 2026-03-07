Incidente stradale per l’ex tronista di Uomini e Donne | Sulla barella in ospedale immobilizzato senza capire come stavo Il racconto di Jack Varone

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato di aver avuto un incidente stradale e di essere stato portato in ospedale. Secondo quanto riferito, è stato immobilizzato sulla barella e non ha capito immediatamente come stesse. La notizia è stata comunicata da lui stesso attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

L'ex tronista ed opinionista rassicura i fan: "Non mi sono rotto niente. ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco" Incidente stradale per Jack Vanore. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha avuto un incidente in auto come ha fatto sapere lui stesso sui social. Ignota, per ora, la dinamica e le effettive conseguenze del sinistro. Su Instagram ha però condiviso un video in cui lo si vede sulla barella d’ospedale. “Non mi sono rotto niente” ha rassicurato i follower, con i quali ha voluto condividere la singolare esperienza che gli è capitata mentre aspettava di ricevere le cure del caso. “Ieri ho capito una cosa strana sulla vita” ha scritto Varone, che nel dating show di Canale 5 è stato anche opinionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

