Auto nella voragine | ma l' ambulanza che la soccorre viene travolta da un' onda anomala

Un'auto rimane intrappolata in una voragine causata dal passaggio del ciclone Harry a Santa Teresa di Riva, in Sicilia. Durante le operazioni di soccorso, un’ambulanza viene colpita da un’onda anomala, complicando ulteriormente la situazione. L’evento evidenzia le criticità legate alle intense precipitazioni e alle condizioni meteo avverse nella regione, richiedendo interventi tempestivi e coordinati per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

È stata prorogata fino al termine di martedì 20 gennaio 2026 l'allerta rossa per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico maltempo previsto in tutta la Sicilia orientale, con riferimento alle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Un'ondata di maltempo annunciata, con il ciclone Harry che ha investito buona parte del Sud Italia, compreso il comune di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un uomo è rimasto ferito a causa di una voragine che si è aperta nella carreggiata e che, nel giro di pochi secondi, ha letteralmente inghiottito la sua vettura, una Fiat 600. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante un intervento di routine a Santa Teresa di Riva, un'ambulanza è stata travolta da un'onda anomala causata dal maltempo.

