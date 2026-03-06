Durante l'ultima edizione di Monday Night Raw, il 2 marzo, Penta ha vinto il titolo intercontinentale sconfiggendo Dominik Mysterio, ottenendo così il suo primo grande traguardo in carriera. In un'intervista successiva, ha dichiarato di aver combattuto contro un infortunio per anni, ma ora non gli interessa più. La vittoria rappresenta un momento importante per il wrestler.

C’è stato un grande cambio di titolo nell’edizione del 2 marzo di Monday Night Raw, quando Penta ha sconfitto Dominik Mysterio e si è aggiudicato il titolo intercontinentale per la prima volta nella sua leggendaria carriera. In un’intervista con No Contest Wrestling, Penta ha parlato del suo percorso ventennale nel wrestling professionistico per diventare campione intercontinentale e ha ringraziato i fan per il supporto che gli hanno sempre dimostrato. “Cavolo, è stato pazzesco. Sento l’emozione perché è davvero speciale per me, ma la cosa più importante è che voglio dire grazie. Grazie alla mia famiglia, grazie ai miei amici, grazie alla mia azienda e grazie a tutti coloro che hanno creduto in me perché questo è molto importante, e grazie a me stesso, perché ho creduto in me stesso ogni singolo giorno per raggiungere questo titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Penta: “Combatto da anni con un infortunio, ma ora non mi interessa”.

