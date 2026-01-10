Corinne Clery ha condiviso il suo stato emotivo riguardo al rapporto con il figlio Alex, che non vede da oltre otto anni. Ospite a Storie al bivio su Rai 1, l’attrice ha spiegato di aver raggiunto una nuova serenità e di aver deciso di concentrarsi su se stessa, lasciando alle spalle il dolore legato alla lontananza dal figlio. Un percorso di accettazione e rinascita, lontano da sensazionalismi e con un approccio sobrio.

(Adnkronos) – "Quest'anno sono cambiata, voglio pensare a me stessa". Ospite oggi a Storie al bivio su Rai 1, Corinne Clery è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio Alex, con il quale non ha più contatti da oltre 8 anni. "Non c'è nessun contatto. Ma quest'anno sono cambiata: sono propensa a fare la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Corinne Clery a Verissimo «Mio figlio mi ha denunciata, ho subito anni di umiliazioni»

Leggi anche: Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corinne Clery: «Mio figlio mi ha fatto violenza psicologica per anni, ma non mi ha mai picchiata. Ormai per me è perso per sempre. Sono rinata grazie a Claudio e pensiamo di sposarci»; Corinne Clery: «Ormai ho perso mio figlio. Claudio? Penso di sposarlo». L'imprenditore: «Per me anche domani»; ?Corinne Clery: «Sono rinata grazie a Claudio, ora penso al matrimonio. Mio figlio? Mi ha fatto violenza psicologica per anni, ma non mi...; Corinne Clery: Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me.

Corinne Clery: "Non vedo mio figlio da 8 anni, ma ho smesso di soffrire" - Ospite oggi a Storie al bivio su Rai 1, Corinne Clery è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio Alex, con il quale non ha più ... adnkronos.com