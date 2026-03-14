La stagione decisiva | il ritorno psichedelico di Marco De Luca

Il cantautore abruzzese Marco De Luca torna con il nuovo album intitolato La stagione decisiva, segnando un momento importante nella sua carriera. Il disco rappresenta un cambiamento nel suo stile musicale e viene annunciato come il ritorno di un sound psichedelico. La pubblicazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso dettagli sul progetto ai suoi follower.

Con La stagione decisiva, il cantautore abruzzese Marco De Luca torna con un disco che segna un nuovo passaggio nel suo percorso artistico. Attivo dagli anni ’90, De Luca ha iniziato la sua carriera con i Sine, band influenzata dalla new wave dei Cure, prima di intraprendere una strada solista fatta di autoproduzioni e ricerca sonora personale. Questo quarto lavoro, composto da otto tracce, mostra un’evoluzione rispetto ai dischi precedenti. Se in Stanze Remote (2006) e nei lavori successivi erano soprattutto le chitarre a costruire l’impianto sonoro, qui il centro della scena è occupato dalle tastiere, che guidano un sound più rock e psichedelico. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - La stagione decisiva: il ritorno psichedelico di Marco De Luca Articoli correlati Il ritorno di De LucaFirenze, 21 gennaio 2026 – Vincenzo De Luca tiene ancora in scacco la politica campana e non solo. De Luca: "Svolta decisiva per l'Umbria verso la transizione energetica, fondamentale tutela del paesaggio e autonomia della regione"Le attività dell'assessorato guidato da Thomas De Luca segnano una svolta decisiva verso la transizione energetica al fine di coniugare gli obiettivi...