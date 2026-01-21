Il ritorno di De Luca

Vincenzo De Luca, figura di spicco della politica campana, si appresta a candidarsi nuovamente come sindaco di Salerno. Dopo aver ricoperto più volte questo incarico, la sua presenza continua a influenzare il panorama politico locale e regionale. La sua candidatura rappresenta un passo importante nel contesto politico della Campania, mantenendo viva l’attenzione sulla gestione amministrativa e sulle prossime elezioni comunali.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Vincenzo De Luca tiene ancora in scacco la politica campana e non solo. Adesso vuole tornare a fare il sindaco di Salerno, mestiere che ha già svolto in passato a più riprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Salerno, De Luca prepara il ritorno da sindacoVincenzo De Luca ha aperto un nuovo ufficio a Salerno, nei pressi di piazza Vittorio Veneto, alimentando le voci di un possibile ritorno alla guida del Comune.

Il sindaco Napoli si è dimesso. De Luca pronto al ritornoIl sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dall’incarico.

