De Luca | Svolta decisiva per l' Umbria verso la transizione energetica fondamentale tutela del paesaggio e autonomia della regione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le attività dell'assessorato guidato da Thomas De Luca segnano una svolta decisiva verso la transizione energetica al fine di coniugare gli obiettivi di autonomia e autoconsumo con la rigorosa tutela del paesaggio. Alla spinta verso le energie rinnovabili si accompagna la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

de luca svolta decisiva per l umbria verso la transizione energetica fondamentale tutela del paesaggio e autonomia della regione

© Perugiatoday.it - De Luca: "Svolta decisiva per l'Umbria verso la transizione energetica, fondamentale tutela del paesaggio e autonomia della regione"

Leggi anche: Micro e piccole impresem Confartigianato Cesena: "La transizione energetica è una sfida decisiva"

Leggi anche: Imprese e la lotta contro il caro bollette, Confartigianato: "La transizione energetica è una sfida decisiva"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un anno ad aiutare la gente. Applausi alla Protezione Civile. Il sindaco: presenza decisiva; Fiorentina, settimana decisiva per Vanoli; Luca Zaia è il nuovo presidente del consiglio regionale del Veneto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.