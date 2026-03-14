La Spezia in prima linea grazie al Polo nazionale

A La Spezia si è tenuto ieri mattina l'evento ‘Parliamo di mare’, durante il quale sono state presentate le risorse marine e subacquee della zona. Sono intervenuti rappresentanti di enti locali e operatori del settore, che hanno illustrato le attività legate alla pesca, alla subacquea e alla tutela delle acque. L'iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle possibilità offerte dal mare.

Quali sono le risorse del mare e del subacqueo? All’evento ‘Parliamo di mare’ svoltosi ieri mattina al Circolo Ufficiali della Marina Militare alla Spezia hanno preso la parola in una tavola rotonda esperti del settore marittimo, accademici e rappresentati di istituzioni per fare il punto sulla dimensione subacquea. Ad aprire il dibattito, sono intervenuti il direttore marittimo della Toscana Giovanni Canu, Giuseppe Berutti Bergotto Capo di Stato maggiore della Marina, il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e Pierpaolo Ribuffo capo dipartimento per le politiche del mare. "Qui – dice Peracchini – sono nate molte tecnologie per esplorare il subacqueo, come la tradizione dei palombari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Spezia in prima linea grazie al Polo nazionale" Articoli correlati Leggi anche: Treviglio, cittadini in prima linea per la cura del verde: “Interventi mirati grazie alla piattaforma dedicata” Futuro nazionale, la linea di Vannacci: “Prima l’Italia, poi Stato e Istituzioni e poi il diritto”(Adnkronos) – Nel post in cui certifica la nascita del suo nuovo partito, di Futuro nazionale, Roberto Vannacci sceglie alcune parole per definire il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Spezia in prima linea grazie al Polo... Temi più discussi: Positiva prova del Tiro a segno La Spezia nella prima tappa regionale; Serie B, Spezia-Monza 4-2: biancorossi rimontati ma in inferiorità numerica per un’ora di gioco; La Spezia in prima linea grazie al Polo nazionale; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone. La Spezia in prima linea grazie al Polo nazionaleQuali sono le risorse del mare e del subacqueo? All’evento ‘Parliamo di mare’ svoltosi ieri mattina al Circolo Ufficiali della Marina Militare alla Spezia hanno preso la parola in una tavola rotonda e ... lanazione.it Prima per lo Spezia con l’arbitro fiorentino Niccolò TurriniCon lui gli assistenti Belsanti e Zezza insieme al quarto ufficiale D'Eusanio. In sala Var Santoro e Del Giovane. msn.com #Modena- #Spezia, le formazioni ufficiali x.com = UNEP LA SPEZIA RICEZIONE ATTI IN VIA TELEMATICA= Buongiorno colleghi, sapete se l'Unep di La Spezia accetta le richieste di notifica degli atti in via telematica - facebook.com facebook