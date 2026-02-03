Futuro nazionale la linea di Vannacci | Prima l’Italia poi Stato e Istituzioni e poi il diritto

Roberto Vannacci annuncia la nascita di un nuovo partito, Futuro nazionale. In un post, il generale sceglie di mettere al primo posto l’Italia, poi lo Stato e le Istituzioni, e infine il diritto. La sua scelta di parole mette in chiaro la direzione che intende seguire.

(Adnkronos) – Nel post in cui certifica la nascita del suo nuovo partito, di Futuro nazionale, Roberto Vannacci sceglie alcune parole per definire il suo progetto. Tra queste "Identità'. "Quell'identità che ci rende unici, esclusivi: italiani -scrive-. L'Italia è la nostra Patria: ben delimitata da confini che devono essere protetti e difesi, abitata da un popolo che si riconosce negli stessi ideali e valori, governata da una classe politica eletta per fare gli interessi del popolo italiano. Viene prima l'Italia, poi lo Stato e le Istituzioni, che devono esserne al servizio, e infine, fintanto che gli interessi di questi due soggetti sono salvaguardati, il Diritto".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Vannacci lascia la Lega e annuncia di andare avanti da solo, con l’obiettivo di cambiare l’Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

