Treviglio cittadini in prima linea per la cura del verde | Interventi mirati grazie alla piattaforma dedicata

A Treviglio i residenti si rimboccano le maniche per prendersi cura del verde pubblico. Con l’aiuto di una nuova piattaforma digitale, i cittadini segnalano e monitorano gli alberi, contribuendo attivamente a interventi mirati. Ora, chi vive in città può partecipare più facilmente alla tutela degli spazi verdi, rendendo il lavoro delle amministrazioni più efficace e condiviso.

Treviglio. Cittadini sempre più protagonisti della gestione del verde pubblico grazie alla nuova piattaforma digitale di censimento degli alberi. Il sistema che permette di segnalare nel giro di pochi click malattie, la necessità di interventi di potatura o altre criticità legate al patrimonio arboreo della città, ha debuttato qualche mese fa e i riscontri da parte della cittadinanza sembrano essere buoni. Attualmente sono in corso, in diversi punti della città, degli interventi di manutenzione degli alberi: interventi che, in diversi casi, trovano fondamento su delle segnalazioni effettuate dai cittadini che, precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano, “ci permettono di intervenire in maniera mirata e, nei casi urgenti, anche immediata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

