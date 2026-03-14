La sorpresa Pisapia | Voterò per la riforma

Giuliano Pisapia ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla riforma della giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli o commenti. La scelta riguarda il voto confermativo e si inserisce nel contesto del dibattito sulla modifica delle modalità di carriera dei magistrati.

Giuliano Pisapia voterà Sì al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella sulla separazione delle carriere. Una scelta, la sua, che spiazza il fronte del No. Figlio dell’avvocato e giurista Gian Domenico Pisapia, che fu tra gli estensori del Codice di procedura penale e dal quale ha ereditato la passione per la legge e lo studio legale, Giuliano, dopo un’iniziale militanza in Democrazia Proletaria, a partire dal 1996 è stato eletto per due volte deputato dopo essersi presentato da indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, nel 2011 è diventato sindaco di Milano mettendo così fine all’egemonia del centrodestra, che in città durava da 20 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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