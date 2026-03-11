Zappaterra | condivido la riforma ma voterò No all’8 marzo

Il 10 marzo 2026, una consigliera regionale del Partito Democratico ha dichiarato di condividere la riforma, ma ha annunciato che voterà No all’8 marzo. Ha rivolto un messaggio alle donne, evidenziando che alcuni diritti sono ancora in discussione e che la posizione personale sulla riforma rimane negativa. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un intervento pubblico.

Il 10 marzo 2026, la consigliera regionale del Partito Democratico ha lanciato un monito netto alle donne riguardo ai diritti in discussione. Zappaterra ha espresso una posizione paradossale: pur condividendo il contenuto della riforma proposta, annuncia che voterà contro di essa durante il referendum previsto per l'8 marzo. Questa dichiarazione arriva in un momento di forte tensione politica, dove le posizioni si scontrano tra adesione al testo e rifiuto dell'esito elettorale. L'annuncio è stato reso pubblico nella mattinata del 10 marzo, aggiornando i dettagli già circolati dalla redazione di AmeVe News. La situazione appare complessa perché unisce un accordo di fondo con un voto contrario formale.