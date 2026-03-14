La soglia intangibile del possesso

Esiste un istante sottile in cui qualcosa smette di essere realmente nostro, anche se legalmente rimane sotto il nostro controllo. È un confine invisibile che si attraversa senza accorgersene, segnato da un cambiamento di percezione più che da una modifica concreta. In questo spazio di transizione, la linea tra possesso e perdita diventa sfumata, lasciando spazio a una sensazione di distacco.

di Annamaria Spina Esiste un momento preciso, quasi impercettibile, in cui qualcosa non ci appartiene più, anche se formalmente è ancora nostro. Non coincide con la perdita, non coincide con la cessione, non coincide nemmeno con l’assenza fisica. Coincide con qualcosa di molto più definitivo. “il disinvestimento interiore”. Ho iniziato a comprenderlo osservando me stessa, prima ancora dell’economia. Possedevo ancora quell’oggetto, quella situazione, quel ruolo. Nulla, esteriormente, era cambiato eppure dentro il legame si era interrotto, non produceva più tensione, né protezione, né identificazione. era diventato neutro, indifferente. In quel momento, senza alcun atto concreto, la proprietà economica reale era già cessata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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