L’impatto dei Giochi? | Oltre i 5 miliardi un’eredità intangibile Lo sport è locomotiva

Questa mattina si parla di un’eredità importante legata ai Giochi. Gli organizzatori stimano che l’effetto economico supererà i 5 miliardi di euro, ma l’attenzione si sposta anche sull’eredità intangibile lasciata dallo sport. Tutti cercano di capire quanto questa manifestazione possa influenzare il paese, oltre i numeri sul conto economico.

"Tutti vogliono avere il magico numero dell’impatto economico dei Giochi che, verosimilmente, sarà sopra i 5 miliardi. Daremo un numero molto più preciso, ma dobbiamo pensare soprattutto alle eredità intangibili e fare partecipare la cittadinanza ai risvolti di Milano-Cortina". Dino Ruta è delegato al Movimento Olimpico dell’Università Bocconi e ha scritto per Egea “Colori olimpici“: da quel libro è nata una mostra-esperienza lungo il passaggio pedonale di via Gobbi, tra via Sarfatti e piazza Sraffa. Si chiama sPark of Change: sei stazioni, tra realtà aumentata, dati e voci di atleti. State studiando e mostrando in diretta l’impatto delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le Olimpiadi di Milano e Cortina costano più di 6 miliardi di euro.

