La sanità continua a perdere pezzi | Ortopedia a Francavilla diventa a mezzo servizio

La sezione di Ortopedia a Francavilla Fontana funziona ora in forma ridotta, operando a metà capacità. La struttura, che faceva parte del sistema sanitario della zona, ha visto una diminuzione delle attività e dei servizi disponibili. La situazione riguarda esclusivamente il reparto di ortopedia, mentre altri servizi sanitari della zona restano invariati. La riduzione delle prestazioni si verifica in un momento di crisi generale nel settore sanitario locale.

FRANCAVILLA FONTANA - La sanità del Brindisino perde un altro pezzo. Se non intero, perlomeno per metà. Da lunedì prossimo, 16 marzo 2026, il reparto di Ortopedia dell'ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana sarà infatti “a mezzo servizio”, con buona pace dei pazienti. E dei colleghi del “Perrino”, come si vedrà a breve. Risale a ieri, la rimodulazione urgente, che prevede la consulenza specialistica solo nei giorni feriali, dalle 8 alle 14, e la riduzione dei posti letto di nove unità: scendono da 24 a 15. Non c'è stato neanche il tempo di “gioire” per la riattivazione della Rianimazione del presidio - classificato come di primo livello -, che al problema di Ostetricia e Ginecologia se ne sta aggiungendo un altro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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