Prima Il Mulazzo continua a perdere pezzi L’attaccante Capo si accasa con i gialloblù

Il Mulazzo perde un altro pezzo importante. Dopo Braida e Bellè, anche Carlo Capo lascia il club e si trasferisce ai gialloblù. La squadra lunigianese si svuota lentamente, mentre i giocatori cercano nuove opportunità altrove. La situazione diventa sempre più difficile per il club, che fatica a trattenere i propri talenti.

Continua il fuggi fuggi dal Mulazzo. Dopo l’attaccante Mattia Braida, andato al San Vitale Candia, e il centrocampista offensivo Tommaso Bellè, ora in forza al Romagnano, anche l’attaccante offensivo Carlo Capo ha detto addio alla società lunigianese. Un pezzo da novanta che lascia una voragine nel reparto offensivo che nelle ultime apparizioni ha perso di smalto e incisività, palesando notevoli lacune e poratando la squadra a segnare col contagocce. Il dato oggettivo è disarmante: una sola rete nelle ultime cinque giornate. La “triade” Paolo Marconi, Andrea Piastri e Iacopo Uberti, coadiuvata dal diesse Stefano Strata, riuscirà a bloccare la “perdita“ di pezzi intervenendo tempestivamente sul mercato? Il tempo per rimediare stringe e bisogna intervenire urgentemente perché altrimenti la strada che porta alla salvezza potrebbe diventare improvvisamente in salta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Mulazzo continua a perdere pezzi. L'attaccante Capo si accasa con i gialloblù

Approfondimenti su Mulazzo Perdita

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mulazzo Perdita

