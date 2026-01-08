Centrosinistra, le avances a Donati. La coalizione apre il nuovo scenario. E La Lega continua a perdere pezzi.

Nel panorama politico italiano, i recenti sviluppi nel centrosinistra, con aperture a Donati e cambiamenti nelle alleanze, segnano un nuovo scenario. La Lega, invece, continua a perdere consensi e membri. Questi movimenti interni agli schieramenti riflettono un clima di evoluzione, mentre si avvicina l’avvio della corsa elettorale per Palazzo Cavallo. Un momento di trasformazioni che coinvolge e ridefinisce gli equilibri politici della regione.

L’entrata e l’uscita. Movimenti dentro gli schieramenti che aprono e chiudono fasi, allo start della corsa per Palazzo Cavallo. Il centrosinistra oggi entra ufficialmente in campagna elettorale e tra una decina di giorni ("al massimo", assicurano dai ranghi progressisti) farà il bis svelando il nome del candidato sindaco. Nel vertice pomeridiano sarà chiuso il patto di coalizione tra le forze alternative al centrodestra. Un lungo elenco, a ben guardare: ai partiti tradizionali del centrosinistra e Casa Riformista, si aggiungono: Psi, associazione Popolari, associazione Riformisti, oltre a una serie di liste (anche della sinistra radicale) e comitati coi quali è possibile aprire un canale di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

