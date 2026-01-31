Alba Parietti ha deciso di parlare per la prima volta della fine della sua ultima storia d’amore. Dopo mesi di silenzio, l’attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura, senza nascondere le sue emozioni. La sua scelta ha suscitato sorpresa tra i fan, soprattutto dopo le polemiche scatenate da una foto pubblicata di recente. Ora, Parietti si apre e svela cosa è successo veramente.

Alba Parietti racconta per la prima volta perché è finita con il suo ultimo amore. Ecco le sue parole! Leggi anche: Alba Parietti travolta dalle polemiche per la foto che ha pubblicato: l’avete vista? Gli utenti la demoliscono Dopo mesi di silenzio e poche dichiarazioni, Alba Parietti ha deciso di raccontare apertamente la fine della sua ultima relazione importante. La conduttrice e opinionista, oggi 64enne, si è messa a nudo parlando del legame con Fabio Adami, con cui ha condiviso una storia intensa, durata dal 2022 fino all’inizio dell’estate 2025. Un amore fatto di grande coinvolgimento emotivo, ma che con il tempo ha lasciato spazio a dinamiche difficili da sostenere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Alba Parietti è single: ecco perché è finita la sua ultima storia d’amore importante

Approfondimenti su Alba Parietti

Karol G e Feid hanno ufficialmente concluso la loro relazione dopo quasi tre anni insieme.

Alba Parietti ha condiviso alcuni dettagli sulla fine della sua relazione con Fabio Adami.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alba Parietti

Argomenti discussi: ?Alba Parietti a 64 anni è single (e pericolosissima) dopo la fine del suo amore con Fabio Adami; Alba Parietti svela, ecco perché è finita con Fabio Adami; Alba Parietti: La storia con Fabio Adami? Non eravamo più felici. Era diventata una relazione competitiva; Alba Parietti:Con la menopausa sono dimagrita e rinata. Perché gli uomini preferiscono noi donne grandi.

Alba Parietti e Fabio Adami, il vero motivo dell’addio e la confessione: Hanno tentato di farmi del malePerché Alba Parietti è single e fuori dal mondo della Tv, ecco la sua delusione e rabbia: Sono come Barbara D’Urso ... dilei.it

Alba Parietti, chi è l’ex marito Franco Oppini: il figlio Francesco/ Il loro rapporto oggiTra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, mercoledì 1 ottobre, c’è anche Alba Parietti. Com’è noto, quest’ultima è tornata da poco single, ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata. Il suo ... ilsussidiario.net

! Alba Parietti tornerà ad avere la sua poltrona all’Ariston durante #Sanremo2026. Grazie ad Alberto Matano che l’ha scelta come inviata speciale della #VitaInDiretta nella settimana del Festival. #LaVitaInDiretta x.com

Francesco Oppini, parla il figlio di Alba Parietti: «Da ragazzo ero bullizzato. Per lei sono stato fratello e fidanzato» - facebook.com facebook