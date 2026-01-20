Il cielo si colora di rosso e verde | perché l’aurora boreale è apparsa così a sud

L’aurora boreale, solitamente visibile nelle regioni artiche, si è manifestata questa volta a latitudini più meridionali, colorando il cielo di rosso e verde. Questo fenomeno, raro e affascinante, si verifica quando particelle solari interagiscono con l’atmosfera terrestre. La sua apparizione a sud ha suscitato curiosità e interesse, offrendo un’occasione unica per osservare uno degli spettacoli naturali più sorprendenti del nostro pianeta.

Un cielo che si tinge di rosso e verde, archi luminosi all'orizzonte e una sorpresa che ha lasciato molti con il naso all'insù. Nella serata di ieri l'aurora boreale è stata visibile – e fotografata – anche in Friuli, da Reana del Rojale ad Amaro, ma anche in centro a Udine, un evento raro per le nostre latitudini. Le immagini condivise sui social e inviate alle redazioni mostrano chiaramente bagliori colorati nel cielo notturno, più evidenti nelle zone con minore inquinamento luminoso ma percepibili anche nei pressi dei centri abitati. Uno spettacolo che ha attirato l'attenzione non solo degli appassionati di astronomia, ma anche di semplici curiosi, stupiti da un fenomeno solitamente associato ai cieli della Scandinavia o dell'Islanda.

