Incendi alluvioni e terremoti | 25 anni in prima linea per la Protezione civile di Fiuminata

Il gruppo comunale di Protezione civile di Fiuminata celebra 25 anni di attività, un traguardo che testimonia l'impegno costante nella gestione di emergenze come incendi, alluvioni e terremoti. Fondato nel 1999, il team ha contribuito a garantire sicurezza e supporto alla comunità nel corso di un quarto di secolo, dimostrando affidabilità e dedizione in situazioni di criticità.

Fiuminata (Macerata), 12 gennaio 2025 – Venerdì scorso il gruppo comunale di Protezione civile di Fiuminata ha festeggiato 25 anni di iscrizione all'albo regionale. Un traguardo importante in quanto il paese ha visto in questi anni tanti volontari che si sono alternati con impegno sul territorio, lavorando in sinergia con i sindaci e gli amministratori che si sono succeduti nel corso degli anni, la Protezione civile regionale, la Provincia, l’ex comunità montana di San Severino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine limitando cosi danni che incendi, alluvioni, terremoti e l'emergenza Covid hanno causato alla popolazione e all'ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

