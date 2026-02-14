Don Alonso decide di approvare il matrimonio tra Catalina e Adriano, sorprendendo così tutti i personaggi della soap. La scena si svolge nel suo ufficio, dove il personaggio mostra un sorriso deciso e annuncia il suo sì definitivo. La notizia si diffonde rapidamente tra gli altri protagonisti, creando tensioni e aspettative. La puntata di domani rivelerà anche come reagiranno Catalina e Adriano alla decisione del padre.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso sorprende tutti e dà la sua benedizione alle nozze tra Catalina e Adriano. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona avverte Manuel su Toño scatenando la rabbia di suo figlio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 febbraio: Alonso dice sì a Catalina e Adriano

Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano.

Domani, nella soap spagnola La Promessa, Catalina prende finalmente il coraggio e affronta Alonso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 15 febbraio: anticipazioni; La Promessa, anticipazioni 9-15 febbraio: Curro frena con Angela, Catalina confessa la verità su Adriano e Santos sparisce; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 15 febbraio; La Promessa, anticipazioni 9-15 febbraio: Curro frena con Angela, Catalina confessa la verità su Adriano e Santos sparisce.

La Promessa Anticipazioni 15 febbraio 2026: Don Alonso dice sì, Catalina e Adriano possono sposarsi!Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 febbraio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

La Promessa anticipazioni 15 febbraio: Alonso dice sì a Catalina e AdrianoEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso sorprende tutti e dà la sua benedizione alle nozze tra Catalina e Adriano. movieplayer.it

La Promessa anticipazioni spagnole: Don Alonso viene sparato, chi è il colpevole • Gli spoiler parlano chiaro, cosa accadrà al personaggio della soap opera spagnola: c'è uno spaventoso episodio ad attenderlo x.com

Anticipazioni La Promessa: SMASCHERATA Pia rischia guai grossi per una lettera che... facebook