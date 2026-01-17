Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel torna improvvisamente alla tenuta mentre Catalina dice no ad Adriano che vuole sposarla La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Palazzo accoglie il ritorno del suo erede, nei sotterranei si combatte una battaglia disperata per la giustizia e la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 18 gennaio: Manuel riappare, Catalina rifiuta Adriano

