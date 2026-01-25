Maltempo neve in arrivo anche a bassa quota precipitazioni diffuse e aria fredda | ecco dove

L'Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche instabili nelle prossime settimane. Con l’anticiclone ancora lontano, le perturbazioni atlantiche porteranno precipitazioni diffuse e nevicate anche a bassa quota, accompagnate da aria fredda. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare eventuali interventi e adottare le necessarie precauzioni.

L'anticiclone continuerà a restare lontano dall'Europa anche nei prossimi giorni, lasciando spazio a una sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l'Italia. Il risultato sarà un tempo spesso instabile, scandito da fasi di maltempo alternate a brevi parentesi più soleggiate. Stando alle previsioni nei prossimi giorni arriveranno abbondanti nevicate (anche a bassa quota) mentre in alcune zone della penisola ci saranno precipitazioni.

