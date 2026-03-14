Ashley Cole, ex calciatore tra i migliori nel suo ruolo, ha iniziato una nuova carriera nel mondo del calcio come allenatore e si trova a lavorare a Cesena. La sua esperienza include passaggi sotto la guida di allenatori come Ancelotti, Wenger e Mourinho. Attualmente, Cole si dedica alla preparazione delle squadre, portando con sé un bagaglio di conoscenze maturate durante anni di attività in campo.

Vogliamo credergli: “Nel momento in cui mi hanno dato la fascia da capitano ai LA Galaxy sono diventato una persona diversa”. Era il 2018, Ashley Cole era già stato il terzino più forte del mondo, aveva già avuto una carriera coi fuochi d’artificio tra Arsenal, Chelsea e Roma. Ma le svolte nella vita sono imprevedibili e la sua, Ashley, l’ha trovata tra i grattacieli e le strade di Los Angeles. L’illuminazione, è così che la chiamano. Cole maturò l’idea che a un certo punto le cose cambiano e l’uomo che era stato l’incubo di Cristiano Ronaldo (lo ha detto proprio CR7), che aveva cercato notti di gloria (e anche notti brave: le cronache raccontano di molte scorribande) sui campi della Champions League, diventò allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova vita di Ashley Cole: da dove arriva, in cosa crede, come allena

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