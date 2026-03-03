L’Oscar 2026 sta per iniziare e la notte dei premi si avvicina. La redazione di ScreenWorld seguirà l’evento dal vivo, offrendo aggiornamenti in tempo reale su tutte le premiazioni e i momenti salienti. Sono attesi numerosi presenti e spettacoli, mentre celebrità e professionisti del cinema si preparano a salire sul palco. La serata sarà trasmessa in diretta, con commenti e analisi a cura della nostra squadra.

L’evento più atteso dell’anno da tutti i cinefili del mondo è in dirittura d’arrivo e noi di ScreenWorld abbiamo qualcosa di speciale in serbo per voi. Ogni anno, da sempre, ci mettiamo al lavoro per organizzare una diretta sui nostri canali, ma questa volta, nonostante torneremo con la live dedicata, abbiamo pensato di incontrarvi dal vivo. Grazie al supporto di Notorious Pictures e alla collaborazione con Cinemaserietv e BadTaste, il 15 Marzo 2026 alle 22:00, al Notorious Cinemas, all’interno del Merlata Bloom di Milano, potrete seguire insieme a noi la 96ª edizione dei premi Oscar. E sapete qual è il bello? Che l’ingresso (su prenotazione) è totalmente gratuito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026: seguite dal vivo la notte dei premi con la redazione di ScreenWorld

Oscar 2026: la corsa verso la notte più importante di Hollywood è entrata nel vivo con il tradizionale pranzo che riunisce tutti i candidatiLa serata degli Oscar 2026 è prevista per domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con la conduzione affidata a Conan O’Brien.

Leggi anche: Premi Oscar, svolta storica per la notte del cinema: dal 2029 la diretta sarà trasmessa solo su YouTube

Oscar 2026, Sinners entra nella storia con un record di 16 candidature

Una raccolta di contenuti su Oscar 2026: seguite dal vivo la notte...

Temi più discussi: Oscar 2026: i favoriti per i bookmaker Sisal; Oscar 2026 – Guida all’evento (dove seguirlo in diretta e tutte le nomination); La corsa agli Oscar 2026 è ancora apertissima; Oscar 2026: quando, dove vederli e tutti i film favoriti.

Oscar 2026: quando, dove vederli e tutti i film favoritiConto alla rovescia per la notte degli Oscar. La 98esima cerimonia di consegna delle statuette si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Le candidature sono stat ... tg.la7.it

La corsa agli Oscar 2026 è ancora apertissimaWith Sinners and Michael B. Jordan causing an upset at the Actor Awards last night, this is the most gripping end to the awards race in recent memory ... gqitalia.it

Già è la seconda musica di Oscar #Ulisse x.com

Aspettando gli Oscar 2026: perché il trionfo del film Sinners agli Actors Awards può ribaltare i pronostici dell’Academy - facebook.com facebook