Premi Oscar svolta storica per la notte del cinema | dal 2029 la diretta sarà trasmessa solo su YouTube

E’ stata annunciata una grande novità per la notte dei Premi Oscar. Dal 2029 gli Academy Awards non saranno più trasmessi sulla tv americana, ma solo tramite la piattaforma online di YouTube. Premi Oscar, dal 2029 la diretta solo su YouYube. Una svolta storica nella consegna dei Premi Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo che è stato assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929. La notte più lunga e magica del cinema cambia location visto che dal 2029 non sarà più trasmessa in diretta sulla tv generalista americana, ma bensì solo sulla piattaforma di YouTube. Un accordo storico quello siglato tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la piattaforma video. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

