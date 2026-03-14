la nichilista keneko fumiko arriva sullo schermo

La protagonista di questa nuova produzione è Keneko Fumiko, interpretata come una figura nichilista che esprime la sua visione sulla vita. Nel film, si afferma che la vita non rappresenta un semplice movimento, ma un atto volontario che può portare alla distruzione del corpo. La pellicola si focalizza sulla rappresentazione di una filosofia pessimista e sul rapporto tra volontà e autodistruzione.

«La vita non è sinonimo di semplice movimento. È muoversi secondo la propria volontà, quando ci si muove secondo la propria volontà e questo porta alla distruzione del proprio corpo, non si tratta di una negazione della vita. È un’affermazione». Sono queste alcune delle parole più intense e celebri proferite durante i suoi ultimi anni in prigionia da Kaneko Fumiko, rivoluzionaria, anarchica e nichilista giapponese che si suicidò nel 1926 a soli ventitré anni. La storia degli ultimi anni di vita di Kaneko viene raccontata da Hamano Sachi in Kaneko Fumiko: nani ga watashi wo ko sasetaka, lungometraggio che è in questi giorni nelle sale giapponesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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