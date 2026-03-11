Per Vittorio Tondelli rivive sullo schermo allo Spazio Arena

Al cinema dello Spazio Arena si presenta un film dedicato a Pier Vittorio Tondelli, scrittore e autore che ha lasciato un segno nella cultura italiana. La pellicola ripercorre la vita e le opere di Tondelli, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sul suo impatto nel panorama letterario. L’evento richiama l’attenzione di un pubblico interessato alla sua figura e alle sue storie.

Quella di Pier Vittorio Tondelli è una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi ancora oggi attraversa la provincia con lo sguardo rivolto al mondo. Giovedì 12 marzo alle 21, allo Spazio Arena di viale Tassoni 8, arriva "VIVA Tondelli, uno scrittore delle.