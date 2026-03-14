La musica della lingua si dimostra utile non solo per suscitare emozioni, ma anche per stimolare il ragionamento. Un recente articolo pubblicato online approfondisce questi aspetti, offrendo una panoramica sui benefici dell’uso della lingua come strumento di espressione e pensiero. La pubblicazione è disponibile sul sito, ma richiede un abbonamento per l’accesso completo.

Senza libri, la memoria si perderà. Ma è importante farlo bene. Per questo recentemente si è cominciato a parlare di una lettura meno mentale e più fisica, così da renderla più controllata e meno incline alla disattenzione Il panico per i giovani con gli smartphone e l'elogio funebre dei libri. Leggere o guardare Il mio ultimo articolo, pubblicato qui la settimana scorsa, si concludeva con l’idea e l’immagine di persone che difendono la propria libertà con un libro in mano e forse rallentano anche un degrado culturale sempre più probabile. Se infatti non si passa per la porta stretta della lettura di libri, sarà sempre più difficile ritrovare un rapporto reale con millenni o con un paio di secoli più recenti di sviluppo culturale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La musica della lingua giova alle emozioni, ma anche al ragionamento

Articoli correlati

Una lingua per le immagini e uno spazio morale (anche contro le guerre), così Max Richter ha riportato la musica colta dentro la vita di tutti i giorniNel panorama contemporaneo, dove le definizioni artistiche sembrano evaporare come nebbia al sole, Max Richter continua a rappresentare un’incursione...

"La musica come lingua universale""Il Festival Puccini non è soltanto un palcoscenico di prestigio, ma un laboratorio di emozioni che parla alle nuove generazioni".

Aggiornamenti e notizie su La musica della lingua giova alle...

Temi più discussi: A Treviso le canzoni prendono forma con la Lingua dei Segni; Italia–Inghilterra, gli inni tradotti nella lingua dei segni sui maxischermi dell’Olimpico; Il concorso del Comune per valorizzare il dialetto bolognese; Bulåggna Sound, pronti alla sfida. Canzone dialettale protagonista.

Dialetto, anticorpo della lingua madre: la rinascita tra web, musica e teatroIl dialetto non è mai sparito. È stato dato per superato, corretto a scuola, limato in televisione, relegato a residuo. Ma non se n'è andato. Ha cambiato postura, si è spostato di lato, ha trovato ... quotidianodipuglia.it

La musica come lingua universaleIl Festival Puccini non è soltanto un palcoscenico di prestigio, ma un laboratorio di emozioni che parla alle nuove generazioni. A dirlo è Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Festival ... lanazione.it

Quando si svolgerà la finale del talent show di musica condotto da Antonella Clerici su Raiuno ogni venerdì in Prima serata Leggi l'articolo #TheVoiceGenerations - facebook.com facebook

La musica con il ritorno di @NaliOfficial e il suo nuovo singolo, tra sacro e profano, dal titolo “Canzone estiva”. “È un po’ un gioco – dice al Tg1 – ma anche un brano molto identitario”. #Tg1 Emiliano Condò x.com