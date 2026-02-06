la musica come lingua universale

Il Festival Puccini torna a riempire le strade di Torre del Lago, portando musica e emozioni in un evento che richiama appassionati da tutta Italia. Quest’anno, l’obiettivo è coinvolgere soprattutto i giovani, trasformando il palco in un laboratorio di idee e sentimenti. La musica diventa così un ponte tra le generazioni, capace di parlare senza parole e di unire diverse età sotto un’unica passione.

"Il Festival Puccini non è soltanto un palcoscenico di prestigio, ma un laboratorio di emozioni che parla alle nuove generazioni". A dirlo è Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Festival Pucciniano, che aggiunge: "La musica di Puccini possiede una lingua universale capace di abbattere le barriere del tempo e questo ci spinge ogni anno a rinnovare il nostro impegno verso i giovani, come facciamo con la nostra Accademia Pucciniana sotto la sapiente guida del Direttore Artistico Plácido Domingo. Partecipare al progetto Cronisti in Classe promosso da La Nazione è per noi una scelta naturale perché crediamo che la cultura non debba essere un concetto statico, ma un’esperienza viva da coltivare fin dall’adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

