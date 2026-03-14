Una nuova bufala virale sull’intelligenza artificiale sta girando sui social, alimentata da una supposizione sulla presenza di una mosca che vive in una simulazione. La notizia si diffonde attraverso post e commenti che suggeriscono un collegamento tra questa idea e le recenti dichiarazioni di personaggi pubblici noti per i loro commenti provocatori. Nessuna prova concreta accompagna questa teoria, che si diffonde rapidamente tra gli utenti online.

Sarà l’AI, saranno le dichiarazioni folli di Musk che si diverte a trollare gli utenti oppure ci crede davvero, sarà quel che sarà, sarà Connor, la vera vera e unica questione è che c’è talmente tanta voglia oggi di credere che viviamo dentro una simulazione che basta pochissimo per alimentare la narrativa simulazionista. A tutti coloro che frequentano social o YouTube sarà capitato un video (uno dei tanti) dove si spiega come “il cervello di una mosca sia stato trasferito dentro un mondo virtuale”. Se vi si sono alzate le antenne da fake news avete un buon intuito, se l’avete recepito come fatto reale avete un problema reale voi (mentre io... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mosca che vive in una simulazione: come nasce l’ennesima bufala virale sull’IA

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