La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universale

La Misericordia di Empoli annuncia l’apertura di 24 posti disponibili per il Servizio Civile Universale. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni, esclusi i 29, e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. La durata complessiva del servizio è di 12 mesi e riguarda tutte le ragazze e i ragazzi interessati.

La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il Servizio Civile Universale. Il bando si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), e richiede un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni per 12 mesi, con un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Servizio civile universale: la CNA mette a disposizione 3 posti Leggi anche: Servizio Civile Universale: il Comune di Pagani riattiva 24 posti per i giovani, al via le candidature Contenuti utili per approfondire La Misericordia di Empoli mette a... Temi più discussi: La Misericordia di Empoli potenzia lo sportello gratuito Punto SMile; Servizio Civile Universale: la Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti; Referendum 22-23 marzo 2026: servizio di trasporto ai seggi per elettori con difficoltà motorie; Supporto psicologico. Empoli potenzia la rete di assistenza per pazienti e famiglie. La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il servizio civile universaleUn anno per crescere, aiutare gli altri e formarsi. Le domande entro mercoledì 8 aprile 2026 ... firenzetoday.it La Misericordia di Empoli potenzia lo sportello gratuito Punto SMileLa Misericordia di Empoli, a oltre un anno dalla sua apertura, potenzia lo sportello gratuito Punto SMile: il servizio di ascolto e supporto psicologico e neuropsicologico rivolto alle persone affette ... toscanaoggi.it Questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione del Servizio Civile 2026, hanno raccontato la loro testimonianza anche Niccolò e Irene, due ragazzi che stanno per concludere il loro percorso con la Misericordia di Empoli. Un’esperienza fatta d - facebook.com facebook