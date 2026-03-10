Servizio civile universale | la CNA mette a disposizione 3 posti

La CNA ha annunciato la disponibilità di tre posti nel nuovo bando del Servizio Civile Universale 2026. Il programma è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’opportunità per partecipare a un’esperienza di crescita personale e professionale. Il bando è stato pubblicato di recente e sono aperte le candidature per chi desidera impegnarsi in questo percorso.

E' uscito il bando del Servizio Civile Universale 2026. Per chi ha tra 18 e 28 anni, questa è l'occasione per vivere un'esperienza di crescita personale e professionale. Sono 3 i posti disponibili nelle sedi di CNA Pisa a San Giuliano Terme, Pontedera e San Miniato. Un anno per metterti in gioco, acquisire competenze e contribuire al territorio. Scadenza domande: 8 aprile alle ore 14. Candidatura online tramite SPID. Tutte le informazioni qui.