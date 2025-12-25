“Ho molti dubbi sull’idea di tornare in Italia. Sono fiero di essermene andato per costruirmi un futuro migliore. Ora la mia casa non è più l’Italia”. Ha le idee chiare Luca Golinelli, 28 anni, che nel 2023 è partito per il Portogallo. E che, da allora, non ha intenzione di tornare. Per gran parte della sua vita, il nuoto agonistico è stata una colonna portante, una passione che ha poi scelto di abbandonare in quinta liceo per dedicarsi con determinazione agli studi universitari. A ridosso dalla data di laurea, spinto da un grande entusiasmo, Luca inizia la ricerca di un lavoro. Tuttavia, l’impatto con il mercato italiano è “un po’ disarmante”, specialmente quando, tra tanti rifiuti, “mi è stata offerta una proposta di stage a 450 euro al mese”: dopo cinque anni di ingegneria, di cui uno di Erasmus trascorso all’estero, una magistrale al Politecnico di Milano e con un inglese fluente, “ammetto che le mie aspettative erano diverse”, ricorda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ingegnere in Portogallo. “Qui la mia vita è decollata. In Italia dopo la laurea mi hanno offerto un lavoro da 450 euro al mese”

