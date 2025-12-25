Ingegnere in Portogallo Qui la mia vita è decollata In Italia dopo la laurea mi hanno offerto un lavoro da 450 euro al mese
“Ho molti dubbi sull’idea di tornare in Italia. Sono fiero di essermene andato per costruirmi un futuro migliore. Ora la mia casa non è più l’Italia”. Ha le idee chiare Luca Golinelli, 28 anni, che nel 2023 è partito per il Portogallo. E che, da allora, non ha intenzione di tornare. Per gran parte della sua vita, il nuoto agonistico è stata una colonna portante, una passione che ha poi scelto di abbandonare in quinta liceo per dedicarsi con determinazione agli studi universitari. A ridosso dalla data di laurea, spinto da un grande entusiasmo, Luca inizia la ricerca di un lavoro. Tuttavia, l’impatto con il mercato italiano è “un po’ disarmante”, specialmente quando, tra tanti rifiuti, “mi è stata offerta una proposta di stage a 450 euro al mese”: dopo cinque anni di ingegneria, di cui uno di Erasmus trascorso all’estero, una magistrale al Politecnico di Milano e con un inglese fluente, “ammetto che le mie aspettative erano diverse”, ricorda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
