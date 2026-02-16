Scuola calcio popolare | allenamento merenda e studio Progetto pilota ad Arezzo

Arezzo ha avviato un nuovo progetto di scuola calcio popolare, nato per offrire ai giovani un'opportunità di allenarsi, fare merenda e studiare. La scelta di coinvolgere le attività sportive come strumento di integrazione nasce dalla volontà del Comune di sostenere iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei bambini nel territorio. La scuola si svolge presso l’impianto ristrutturato di Ca’ di Cio, che ora ospita anche altri eventi sportivi.

Il Comune ha concesso il patrocinio alla Asd Football Zone di Andrea Tuzzi. Le attività prevedono un mix tra sessioni sportive mirate e supporto scolastico Il progetto nasce dall’idea di Andrea Tuzzi, istruttore con oltre 25 anni di esperienza nei settori giovanili professionistici e dilettantistici, in collaborazione con il comitato territoriale aretino della Uisp. Unico nel territorio aretino, si propone di tradurre la passione dei ragazzi per il calcio in un’occasione di progresso personale: le attività prevedono innanzitutto un mix tra sessioni sportive mirate e supporto scolastico. La giornata tipo, infatti, due o tre volte alla settimana durante i giorni feriali, include allenamento, doccia, merenda e studio con tutor.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Comune di Arezzo ha deciso di sostenere il progetto “Scuola Calcio Popolare” di A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.