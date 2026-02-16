Scuola calcio popolare | allenamento merenda e studio Progetto pilota ad Arezzo
Arezzo ha avviato un nuovo progetto di scuola calcio popolare, nato per offrire ai giovani un'opportunità di allenarsi, fare merenda e studiare. La scelta di coinvolgere le attività sportive come strumento di integrazione nasce dalla volontà del Comune di sostenere iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei bambini nel territorio. La scuola si svolge presso l’impianto ristrutturato di Ca’ di Cio, che ora ospita anche altri eventi sportivi.
Il Comune ha concesso il patrocinio alla Asd Football Zone di Andrea Tuzzi. Le attività prevedono un mix tra sessioni sportive mirate e supporto scolastico Il progetto nasce dall’idea di Andrea Tuzzi, istruttore con oltre 25 anni di esperienza nei settori giovanili professionistici e dilettantistici, in collaborazione con il comitato territoriale aretino della Uisp. Unico nel territorio aretino, si propone di tradurre la passione dei ragazzi per il calcio in un’occasione di progresso personale: le attività prevedono innanzitutto un mix tra sessioni sportive mirate e supporto scolastico. La giornata tipo, infatti, due o tre volte alla settimana durante i giorni feriali, include allenamento, doccia, merenda e studio con tutor.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scuola Calcio Popolare, il Comune sostiene il progetto tra sport e supporto scolastico
Il Comune di Arezzo ha deciso di sostenere il progetto “Scuola Calcio Popolare” di A.
Opi, progetto “Blsd a scuola” alla Aliotti di ArezzoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli-Milan, omaggio al calciatore 14enne morto in allenamento: striscioni, fiori e Stadio in silenzioOmaggio dei tifosi allo Stadio Maradona per il 14enne della scuola calcio Cantera Napoli morto in allenamento il 26 marzo: fiori deposti in Curva B. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? fanpage.it
Malore improvviso prima dell'allenamento, 14enne si accascia e muore. Disposta l’autopsiaTragedia prima dell'allenamento nella scuola calcio del Cantera Napoli. Secondo quanto riferiscono i carabinieri del nucleo operativo e quelli di Napoli Stella intervenuti sul posto, un ragazzino di ... notizie.tiscali.it
Scuola Calcio - appuntamenti del weekend! #AMALACASTELNUOVESEAMALA #ForzaCastelnuovese #CastelnuoveseCalcio - facebook.com facebook