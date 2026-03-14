Una donna di 22 anni è accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino i suoi due neonati e la Procura ha chiesto che trascorra 26 anni in carcere. Il procuratore ha evidenziato che, grazie alle attenuanti, non si richiede l’ergastolo. Chiara Petrolini avrebbe dichiarato di non aver voluto fare loro del male. La vicenda riguarda i corpi dei bambini ritrovati sepolti in un’area privata.

Ha 22 anni e la Procura chiede che trascorra i prossimi 26 in carcere. Niente ergastolo per via delle attenuanti che compensano le aggravanti: questa è la richiesta del procuratore Alfonso D’Avino per Chiara Petrolini accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi figli. Duplice omicidio volontario e aggravato, duplice soppressione di cadavere. Ieri, per la prima volta, la ragazza ha parlato. Un biglietto ripiegato esce dalle tasche della giacca blu, la voce resta monocorde per 7 minuti. Anche quando pronuncia le parole più atroci. Anche se non nomina mai i figli per nome. «Non sono un’assassina, non volevo fare male ai miei bambini», la tesi che da sempre sostiene e che ha provato a spiegare: «Non pensavo di essere incinta, mi dicevo che, se fosse stato così, gli altri lo avrebbero capito». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La madre dei neonati sepolti vivi. "Non volevo far loro del male"

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