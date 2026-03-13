Neonati sepolti a Traversetolo Chiara parla in aula | Non sono una madre assassina

Chiara Petrolini, residente a Vignale di Traversetolo, è comparsa questa mattina in tribunale per rispondere alle domande dei giudici. La giovane, accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati nel giardino della sua villa, ha parlato per la prima volta in aula, affermando di non essere una madre assassina. L’udienza è iniziata intorno alle 9.

La giovane imputata ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise di Parma: "Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini. Li ho sepolti per tenerli vicini a me" Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due figli neonati nel giardino della sua villa, ha rilasciato - per la prima volta - delle dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte d'Assise di Parma, dove è arrivata intorno alle 9.20. In mano aveva un figlio dove erano scritti degli appunti che ha poi letto in aula. Ecco le dichiarazioni di Chiara Petrolini. “Per la prima volta, dopo tanto tempo, posso dire la mia su tutto quello che è successo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

