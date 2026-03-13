A Milano, la libreria Hoepli è al centro di un acceso scambio di opinioni tra i rappresentanti dell’istituzione e il preside del liceo Parini, che ha preso temporaneamente in affitto lo spazio. La discussione riguarda una proposta di cessione che alcuni considerano respinta, mentre altri sostengono che fosse una proposta chiusa e non accettabile. La situazione ha generato tensioni pubbliche e un confronto diretto tra le parti coinvolte.

Milano – “È capitata un’occasione d’oro che è stata sprecata”. “No. La proposta di cessione era a scatola chiusa”. Tensioni e frecciate continuano dopo la decisione, presa dall’assemblea dei soci su proposta del Cda, di mettere in liquidazione la Hoepli, storica libreria e casa editrice milanese nata 156 anni fa. Da un lato, a spiegare la situazione c’è l’avvocata della società Laura Cavallari. Dall’altro, a dire “la sua verità“, c’è Giovanni Nava, socio al 30% di Hoepli spa che si è opposto alla liquidazione. Ma entra in scena anche la città che non resta con le mani in mano. Ieri pomeriggio, il preside del liceo classico Parini Massimo Nunzio Barrella ha “occupato“ la libreria passando da un piano all’altro con in bella vista cartelli appiccicati addosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hoepli verso la liquidazione. Botta e risposta al vetriolo sulla “proposta rifiutata”. E il preside del Parini “occupa" la libreria

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Milano, liquidazione libreria Hoepli: la protesta dei dipendentiL’assemblea dei soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, ha deciso la messa in liquidazione della società.

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Hoepli verso la chiusura: entra così nella top 5 dei luoghi più leggendari di Milano che sono scomparsi negli ultimi anni Link diretto: - facebook.com facebook

#SalvaHoepli La storica libreria è verso la liquidazione dopo 156 anni. Oltre 34.000 firme chiedono al Comune di Milano di riconoscerla come “bottega storica” Firma la petizione c.org/7fFqXWPf #hoepli #libreriahoepli #hoeplimilano #casaeditrice #hoeplied x.com