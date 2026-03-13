Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di trasmettere alla Corte costituzionale una questione sulla legittimità del divieto di adozione per le coppie dello stesso sesso. La richiesta riguarda una coppia di quarantenni veneziani, uniti civilmente, che ha avanzato un ricorso per adottare un bambino proveniente da un orfanotrofio estero. La decisione si inserisce in un dibattito giuridico ancora aperto sulla materia.

L’ordinanza, riferisce ilCorriere della Sera, è stata emessa nell’ambito di un ricorso presentato dadue quarantenni veneziani, uniti civilmente, che hanno espresso il desiderio di adottare un bambino ospitato in un orfanotrofio all’estero. I due hanno dichiarato: “Non vogliamo essere dei pionierima solo essere valutati per ciò che siamo e per ciò che potremmo offrire in termini di accoglienza e possibilità a un bambino senza riferimenti“. Secondo il Tribunale per i minorenni, la coppia dispone di risorse economiche e condizioni adeguate per farsi carico di minori in stato di abbandono. Lo scorso anno la Corte Costituzionale ha riconosciuto lapossibilità per i single di adottare, ma la stessa apertura non riguarda ancora le unioni civili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Adozioni e coppie gay, il Tribunale rimette la legge alla Consulta: ‘Il divieto è discriminante’

