Maurizio Sarri chiede ai tifosi di sostenere la squadra. Dopo il pareggio contro la Juventus, l’allenatore della Lazio spera che finisca il clima di tensione tra società e tifosi. “Ci servono i tifosi”, ha detto, e spera che le polemiche possano lasciare spazio alla passione. Sarri ha parlato anche delle prossime partite, ma ha insistito sull’importanza dell’appoggio dei supporter biancocelesti.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus Le parole di Sarri. I rammarichi? «Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c’era, mancava tanto tempo e la Juve attaccava. Il rammarico è che abbiamo avuto due volte la palla del tre a uno. Che la Juve potesse pareggiare era evidente. Il rammarico è delle occasioni sprecate per chiuderla» Cosa si porta a casa? « Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo, è chiaro che un pizzico di rammarico rimane. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono indistruttibili, non hanno piegato la testa di fronte a nessuna difficoltà». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Ci servono i tifosi, speriamo che le diatribe tra la società e il popolo laziale finiscano”

Approfondimenti su Lazio Juventus

Dopo la vittoria contro il Verona, Maurizio Sarri ha commentato le difficoltà incontrate quest’anno, evidenziando come gli arbitraggi abbiano influenzato il rendimento della Lazio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SARRI post LAZIO-FIORENTINA: “Mi rassegnerei alla mediocrità se una volta l'errore fosse per noi”

Ultime notizie su Lazio Juventus

Argomenti discussi: Sarri: Il mercato non mi interessa. Romagnoli? Ci ho parlato e non sa cosa dirmi; Lazio, Sarri: Io sono come i tifosi: non devo per forza vincere, ma voglio sognare. E ora non possiamo...; Lazio, Sarri: Sono come i tifosi. Vorrei sognare, ma ora non è possibile; Juventus-Lazio | Sarri: Sono come i tifosi, vorrei poter sognare. La Juve ha aumentato l’intensità.

Sarri: Chivu difficile da valutare. Lazio, servono 25 folli disposti a morireÈ palese che l'Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti. Sarà una p artita ... tuttosport.com

RIVIVI IL LIVE | Lazio, Fabiani: Sarri, tifosi, Lotito, mercato e Baroni: dico che…Il direttore sportivo biancoceleste prende parola a margine della conferenza di presentazione dei nuovi acquisti Motta, Przyborek e Maldini ... cittaceleste.it

#Sarri a Dazn dopo il pareggio contro la #juventus facebook