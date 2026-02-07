Domani sera si gioca una partita importante tra Juventus e Lazio. Sarri ha parlato in conferenza stampa, dicendo che sarà un match difficile, con entrampi le squadre che si aspettano un grande impegno. Il tecnico ha anche fatto una battuta su Bremer e Maldini, sperando che il suo difensore possa fare meglio del famoso capitano del Milan.

Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio, le parole del tecnico in vista della sfida di domani e quella battuta sul confronto tra Bremer e Maldini. Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match tra Juve e Lazio. Di seguito le dichiarazioni del tecnico toscano sul match e sul probabile confronto tra Bremer e Maldini. ULTIMISSIME JUVE LIVE BREMER VS MALDINI – «Se non ce lo mangia è la mossa giusta, vedremo perché non ho ancora scelto. Ho provato due formazioni diverse e vedrò cosa sceglierò date le 3 partite in sei giorni». SCELTE E ANDATA – «Hanno giocato date le necessità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio: «Partita difficile, hanno grande intensità. Maldini? Speriamo che Bremer…»

Approfondimenti su Sarri Juve

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sarri Juve

Argomenti discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio, Sarri: Sono state settimane difficili, contento della risposta della squadra; Verso Juventus-Lazio: quando parla Luciano Spalletti in conferenza stampa; Formello: Lazzari ko, mentre Dia sta bene e Romagnoli….

Lazio, Sarri in conferenza pre-Juve: diretta scritta su Lalaziosiamonoi.itFORMELLO - Sarri in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio presenta alle 12 la gara contro la Juventus. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it. Un giudizio sul mercato? Si ... lalaziosiamonoi.it

Sarri: Ora non possiamo sognare, serve realismo. Futuro? Vedremo a fine stagione…Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Lazio, ha presentato la sfida dell’Allianz Stadium in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico biancoceleste. Leggi anche: Serie A, le probabili formazion ... lazionews.eu

Probabili #JuveLazio I dubbi di #Spalletti x.com

(Gds) "Le probabili formazioni di #JuveLazio domani ore 20:45, pericoli diffidati per i bianconeri" https://www.vecchiasignora.com/topic/380491-gds-le-probabili-formazioni-di-juventus-lazio-domani-ore-2045-pericoli-diffidati-per-i-bianconeri/ facebook