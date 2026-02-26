Cani e gatti in Toscana | bonus spese veterinarie per gli over 65

In Toscana, gli over 65 possono richiedere un bonus per coprire le spese veterinarie di cani e gatti. La domanda deve essere presentata entro il 16 marzo 2026, offrendo un aiuto concreto per chi si prende cura degli animali domestici. La misura mira a sostenere le persone anziane che vivono con i loro animali e affrontano spese veterinarie.

“Gli animali da compagnia arricchiscono la vita di chi li sceglie portano affetto e conforto” ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani commentando il sostegno messo in campo dalla Regione. Le spese veterinarie sostenute dagli over 65, con un Isee non superiore a 16.125 euro, per visite, analisi, farmaci e interventi chirurgici dei loro animali d’affezione possono essere rimborsate anche in Toscana. Al momento è disponibile l’indennizzo della Regione per le spese maturate nel 2024 e nel 2025. Presto, assicurano dalla Regione, saranno messi a disposizione anche i fondi per il 2026. I ristori sono “a sportello”: le domande cioè saranno esaminate in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Ministero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Cani e gatti, bonus per le cure. Toscana: contributo agli over 65Firenze, 18 febbraio 2026 – Per molti anziani un cane o un gatto non è solo compagnia.

