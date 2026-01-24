Sabato 24 gennaio 2026, Piazza Libertà ospita una puntata dedicata all’intelligenza artificiale nelle scuole. Con Patrizia Scanu, si discuterà delle opportunità e delle sfide di integrare l’IA nel sistema educativo, analizzando impatti e prospettive future. Un approfondimento utile per comprendere come le tecnologie emergenti stanno modificando il modo di insegnare e apprendere, in un contesto di costante evoluzione digitale.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 24 gennaio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Autorevole e graditissima ospite di Armando Manocchia è la prof.ssa Patrizia Scanu, Insegnante, Psicologa e “Gestalt Counsellor”. Gli adolescenti chiedono a “ChatGPT” conforto e ascolto in situazioni di ansia, sintomi depressivi o per altri disagi esistenziali. Le piattaforme di IA, che non sono in grado di affrontare problemi individuali, vengono erroneamente scambiate per veri e propri studi di psicoterapia. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - AI nelle scuole. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 24 gennaio 2026

