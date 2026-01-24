AI nelle scuole PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 24 gennaio 2026
Sabato 24 gennaio 2026, Piazza Libertà ospita una puntata dedicata all’intelligenza artificiale nelle scuole. Con Patrizia Scanu, si discuterà delle opportunità e delle sfide di integrare l’IA nel sistema educativo, analizzando impatti e prospettive future. Un approfondimento utile per comprendere come le tecnologie emergenti stanno modificando il modo di insegnare e apprendere, in un contesto di costante evoluzione digitale.
PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 24 gennaio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Autorevole e graditissima ospite di Armando Manocchia è la prof.ssa Patrizia Scanu, Insegnante, Psicologa e “Gestalt Counsellor”. Gli adolescenti chiedono a “ChatGPT” conforto e ascolto in situazioni di ansia, sintomi depressivi o per altri disagi esistenziali. Le piattaforme di IA, che non sono in grado di affrontare problemi individuali, vengono erroneamente scambiate per veri e propri studi di psicoterapia. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
