La giornata Dirette concorrenti in campo oggi La Torres riceve il Ravenna

Oggi in campo ci sono la Torres che riceve il Ravenna e il Perugia che giocherà sabato con i risultati delle concorrenti già noti. La giornata di Serie C vede sfide importanti tra le squadre che lottano per la classifica. La Torres affronta il Ravenna in casa, mentre il Perugia si prepara alla sua partita del fine settimana. Entrambe le gare sono seguite con attenzione dagli appassionati.

Stavolta l’attenzione del Perugia sarà tutta per il sabato della serie C. I biancorossi di Giovanni Tedesco scenderanno in campo domani con i risultati delle dirette concorrenti già acquisiti. Oggi alle 14,30 scende in campo il Bra, oggi 26 punti, penultima in gradatoria in casa del Pineto. Stesso orario per la Torres che segue il Perugia di un punto (29), sarà il prossimo avversario del Grifo al Curi: i sardi giocano in casa contro il Ravenna, terzo in graduatoria. La gara del sabato sera vedrà impegnata la Sambenedettese che sfiderà, in casa, il Campobasso. I marchigiani sono in classifica a quota 28. L’obiettivo del Perugia è quello di mantenere la posizione al termine del turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La giornata. Dirette concorrenti in campo oggi. La Torres riceve il Ravenna Articoli correlati La Massese fa il colpaccio a San Giuliano. Tre reti e sorpassa due dirette concorrentiSAN GIULIANO 0 MASSESE 3 SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Arnesi, Amico, Sorbo, Anzillotti (60’ Pasquini), Borgia (60’ Nacci), Cornacchia (70’... Leggi anche: Sorpresa, la Torres frena la corsa dell’Arezzo. Il Ravenna esulta: è campione d’inverno Una selezione di notizie su La giornata Dirette concorrenti in... Temi più discussi: Genoa-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il punto della 28ª giornata: il Lecce spinge la Cremo verso l'inferno. La società conferma Nicola per il match contro la Fiorentina; Reggina, giornata di riflessione, da domani scatta la missione Igea; Serie A, le probabili formazioni della 29ª Giornata: squalificati, infortunati e ballottaggi di tutti i match. Budel avverte la Fiorentina: Più forte delle dirette concorrenti, ma serve lo stesso atteggiamentoPer parlare dell'imminente sfida tra la Fiorentina e il Parma, gara valida per la 28^ giornata di Serie A al Franchi domenica pomeriggio alle ore. tuttomercatoweb.com Lunedì Udinese-Fiorentina, assist delle dirette concorrenti da non fallire: la classificaAndate in archivio le prime 4 gare della 27esima giornata, con risultati tutti particolarmente positivi per la Fiorentina visti i ko di Lecce, Verona e Genoa, se saprà ovviamente sfruttare ... firenzeviola.it Nel 1725, tre quarti delle merci inglesi dirette nel Mediterraneo passavano da un'unica città. Non era Londra. Non era Gibilterra. Era Livorno. Il 77% delle esportazioni dell'impero britannico verso il mare nostrum transitava da un porto toscano. Una cifra che no - facebook.com facebook Sudan: mercoledì 11 marzo un attacco con droni ha colpito un pick-up che trasportava decine di persone dirette a un funerale nello stato del Kordofan, uccidendo 40 persone, per lo più donne. Lo ha riferito una fonte medica dell’ospedale di Abu Zabad all’age x.com