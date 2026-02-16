La Massese fa il colpaccio a San Giuliano Tre reti e sorpassa due dirette concorrenti

La Massese ha vinto in trasferta contro il San Giuliano, grazie a tre gol che l’hanno portata al primo posto in classifica. La squadra ha sfruttato al meglio le occasioni create nel secondo tempo, superando due rivali diretti in poche settimane. La partita si è conclusa con un risultato netto di 3-0, con i gol messi a segno da Giacobbe, Gremigni e Arnesi.

SAN GIULIANO 0 MASSESE 3 SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Arnesi, Amico, Sorbo, Anzillotti (60' Pasquini), Borgia (60' Nacci), Cornacchia (70' Doveri), Campani, Gargani (78' Casanova), Bacci (73' Papini). A disp.: Ria, Angelotti, Ferretti, Di Paola. All.: Roventini. MASSESE: Barsottini, Marchini, Grasso, Bigini, Lucaccini, Bechini (79' Mappelli), Centoneze (86' Vekic), Bertipagani, Buffa (79' Perrone), Papi, Lucchesi. A disp.: Gatti, Bonni, Ricci, Vazio, Cantatore, Ferrari. All.: Pantera. Arbitro: Marongiu di Livorno. Reti: 6' Buffa, 40' Lucchesi, 67' Papi. Note: ammoniti Gremigni, Bigini. SAN GIULIANO TERME - La Massese fa il colpaccio, il San Giuliano fa mea culpa.