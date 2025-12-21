Sorpresa la Torres frena la corsa dell’Arezzo Il Ravenna esulta | è campione d’inverno

Il Ravenna si aggiudica il titolo di campione d’inverno, consolidando la propria posizione in classifica. L’Arezzo, invece, subisce una battuta d’arresto con il pareggio 1-1 contro la Torres, in una partita giocata a Sassari. La classifica finale del girone di andata segna un momento importante per le squadre coinvolte, confermando i trend emersi nelle ultime settimane. Sorpresa, la Torres frena la corsa dell’Arezzo. Il Ravenna esulta: è campione

Il Ravenna è campione d’inverno. Anche l’ Arezzo perde qualche colpo e, dopo il pareggio 1-1 in rimonta di ieri pomeriggio a Sassari contro il fanalino di coda Torres, la classifica definitiva del girone di andata consegna ai giallorossi il virtuale (ma importante, soprattutto sul piano psicologico) titolo di metà stagione. La matricola del presidente Cipriani sta mostrando grandi capacità e si candida per un ruolo da protagonista anche nel ritorno. Il clan ravennate ha accolto con favore la notizia, proprio mentre la squadra era impegnata in un test amichevole a Marina di Ravenna contro la locale formazione di Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

