La gioia incontenibile dell' assessore | Il Sir3 è quasi realtà

Venerdì 13 marzo si è concluso il getto di calcestruzzo delle piattaforme nell’ultimo tratto di Sir3 su via Piovese, davanti al deposito. La giornata è stata definita storica dall’assessore, che ha espresso grande entusiasmo per il progresso dei lavori. La fase finale dei lavori ha riguardato la realizzazione delle piattaforme, segnando un passo importante nel progetto.

Giornata storica quella di ieri, venerdì 13 marzo. Nella tarda mattinata è stato infatti concluso il getto di calcestruzzo delle piattaforme nell’ultimo breve tratto di Sir3 su via Piovese di fronte al deposito. Il primo getto di piattaforma, all’ingresso del liceo Cornaro, è stato fatto il 7 settembre del 2023 per poi proseguire fino ad arrivare ad oggi. In soli due anni e mezzo sono stati conclusi circa 6 chilometri di linea comprese le vie di corsa all’interno del deposito e circa 12 chilometri di piattaforma. Un’opera conclusa in tempi record, anche grazie alla scelta della tecnologia Translohr, che permette di procedere con cantieri più rapidi e meno impattanti rispetto ad un tram tradizionale, principalmente perché necessita di scavi meno profondi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Oro Brignone, la gioia a Casa Italia è incontenibile! E Buonfiglio esulta così... Leggi anche: Dallo schiaffo di Will Smith alla gioia incontenibile di Roberto Benigni fino al revenge dress di Cher, la storia degli Oscar è fatta da colpi di scena indimenticabili